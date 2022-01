Com Parazão prestes a começar, volante do Remo diz que competição será disputada: ‘Devemos estar preparados’

Depois de ter se destacado com o Tapajós no Parazão de 2021, o volante Paulinho Curuá foi emprestado ao Remo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e era uma das apostas do Leão para a competição. Contudo, o jogador não teve muitas oportunidades e fez apenas sete jogos com a camisa azulina. Agora, em mais uma temporada no clube, o atleta disse que espera ter mais espaço na equipe para mostrar o seu futebol.

“A gente vem trabalhando, se dedicando o máximo possível nos treinos. Então, contamos com um melhor desempenho, tanto nos treinos quanto nos jogos. Assim que aparecerem as oportunidades, vamos procurar dar o nosso melhor e aproveitar ao máximo as oportunidades que tiver”, declarou o jogador.

No primeiro amistoso do Remo na temporada, que ocorreu no último domingo (16), Paulinho Curuá começou como titular na partida. O jogador avaliou positivamente o desempenho dele e da equipe azulina, mas reconheceu que o time tem muito a crescer.

“Como o primeiro amistoso da temporada, acho que a gente tirou um bom proveito. Temos muito a crescer ainda, [agora] é continuar trabalhando firme, sempre buscando o melhoras para chegarmos com uma equipe bem competitiva no campeonato”, avaliou Paulinho.

Com experiência no Parazão, o volante entende que será uma competição bastante disputada por conta do nível das equipes, mas está confiante de que o Remo fará um bom campeonato.

“A expectativa é sempre das melhores, sabemos do nosso potencial, do que estamos fazendo. Sabemos que falta pouco para a competição, sabemos das dificuldades [que vamos ter], tanto os times da capital como do interior são difíceis de jogar. Então, sabemos que devemos estar o mais preparados possível para conseguir ter bons resultados com essas equipes”, finalizou o jogador.