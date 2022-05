Com novidades, Remo chega ao Sul do Brasil para partida contra o Ypiranga-RS, pela Série C

O Remo desembarcou no sul do Brasil na tarde deste sábado (21) onde vai enfrentar o Ypiranga-RS pela sétima rodada da Série C de 2022. A equipe azulina chegou em Chapecó, interior de Santa Catarina. Na segunda (23), data do duelo contra o Canário, a delegação parte para Erechim, local da partida.

Entre as novidades do elenco azulino que desembarcou em Santa Catarina está o lateral direito Celsinho, recém-contratado. No momento, o Remo tem dois jogadores da posição lesionados e precisou improvisar atletas no setor em algumas partidas.

Além da chegada de Celsinho, o Remo poderá estrear o meia Jean Patrick. O jogador, que se recuperava de uma cirurgia no joelho, foi liberado pelo departamento médico na última semana e já pode entrar em campo. No entanto, devido a falta de condicionamento físico, é provável que o novo camisa 10 do Leão comece o jogo no banco de reservas.

No momento, a equipe azulina está na 5ª posição da Série C, com 10 pontos conquistados em seis partidas. Em caso de vitória, o Remo pode até chegar à liderança do torneio, mas vai depender de uma combinação de resultados.

A partida entre Remo e Ypiranga-RS ocorre na segunda-feira (23), às 20h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.