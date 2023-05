Com novidade no meio-de-campo, Remo está escalado para jogo contra o São José-RS

O Remo está escalado para a partida contra o São José-RS, pela quarta rodada da Série C. Para o duelo, o técnico azulino, Marcelo Cabo, promoveu uma mudança no meio de campo: Claudinei será titular no lugar do lesionado Richard Franco.

A partida entre Remo e São José começa logo mais, às 20h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A equipe azulina perdeu todos os jogos na Série C 2023 até então é quer conquistar o primeiro ponto nesta edição do torneio.

VEJA MAIS