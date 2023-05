Em gramado sintético, Remo encara o São José e tenta a primeira vitória na Série C

O Remo é o atual lanterna da Série C e tenta se recuperar a primeira vitória a competição. O Leão encara o São José-RS, nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS) em um gramado pouco agradável para os azulinos.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo vive o pior momento da temporada. O Remo vem de quatro derrotas consecutivas, três na Série C e uma no Parazão, no primeiro jogo da final do estadual e segura a lanterninha da Terceirona sem nenhum ponto conquistado.

Para mudar essa situação, o Leão precisa de um resultado positivo diante do clube gaúcho, visando também a tranquilidade em uma semana cheia de compromissos importantes, já que o Remo decidirá o título do Campeonato Paraense na próxima sexta-feira (26), no Baenão e precisa reverter a vantagem do Águia no primeiro jogo para ficar com o título, porém, o foco agora é a Série C e o técnico Marcelo Cabo deve manter a mesma formação da partida contra o Azulão, com três homens no ataque, tendo Muriqui na frente, Jean Silva e Pedro Vitor nas extremidades. A dúvida é no meio, já que o volante Richard Franco saiu na última partida com dores na coxa e pode não jogar. Álvaro ou Gustavo Bochecha podem ser substitutos.

Zagueiro

O zagueiro Ícaro, que deve formar a dupla de zaga ao lado de Diego Ivo, avaliou o momento azulino, sabe que é delicado, a pressão pesa nessa situação, mas o jogador acredita em uma semana diferente, com vitórias, começando pelo São José, na Série C, principal competição do clube na temporada.

“É muito difícil viver o que estamos passando. São momentos difíceis, de turbulência, onde precisamos trabalhar muito para que possamos reverter essa situação de quatro derrotas seguidas. Teremos uma semana muito importante, primeiro contra o São José e depois uma final de campeonato na sexta e precisamos ganhar de qualquer jeito na Série C e tirar o clube dessa situação. Será um jogo muito difícil, com gramado totalmente diferente do que estamos acostumados, mas temos que nos adaptarmos o mais rápido possível para que venha o resultado positivo”, disse.

São José

Por outro lado, o Remo terá pela frente um time que também ainda não venceu na Série C, mas que já pontuou, empates em 0 a 0 contra o Floresta-CE e 1 a 1 com o Operário-PR, na última rodada e ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento da Terceirona. O técnico do Zequinha, Thiago Gomes, terá dois desfalques certos para a partida, o volante Marco e o zagueiro Bruno Jesus, estão suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não poderão jogar até a quinta partida.

Ex-Paysandu

O destaque da equipe do Zequinha está no gol, com o goleiro Fábio Rampi, que costuma marcar seus gols em bola parada e é um dos ídolos do clube gaúcho. O time também possui velhos conhecidos da torcida paraense, mais precisamente da torcida do Paysandu. Defendem o São José os atacantes Thiago Santos e Alesandro Vinícius, que passaram pelo maior rival do Leão recentemente.

Acompanhe

São José-RS x Remo jogam nesta segunda-feira (22), às 20h, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal FM no Youtube e na frequência 97.5MHz.

FICHA TÉCNICA – SÃO JOSÉ-RS X REMO – SÉRIE C 2023

Local: Estádio Francisco Novelletto – Porto Alegre (RS)

Dia: 22.05.2023

Horário: 20h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (CBF-SP)

Auxiliares: Evandro de melo Lima (CBF-SP) e Leandra Aires Cossette (CBF-SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (CBF-RS)

SÃO JOSÉ-RS: Fábio Rampi, Ryan, Lucas Cunha, Jadson e Thalys; Nonato, Karl e Sillas, Kayan, Alessandro Vinícius e Zé Andrade. Técnico: Thiago Gomes.

REMO: Vinícius, Lucas Mendes, Diego Ivo, Ícaro e Leonan; Anderson Uchôa, Álvaro (Bochecha) e Pablo Roberto; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui. Técnico Marcelo Cabo.