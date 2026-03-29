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Com novas mudanças no time, Léo Condé define titulares do Remo para jogo da Copa Norte

O treinador azulino decidiu misturar titulares, reservas e novos contratados para alcançar a primeira vitória na competição

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Os azulinos estão prontos para mais um desafio pela Copa Norte. (Samara Miranda/Ascom Remo)

Em busca da primeira vitória na Copa Norte, o técnico Léo Condé definiu a onzena que entra em campo logo mais às 17 horas para enfrentar o Monte Roraima, pela 2ª rodada da Copa Norte. 

Condé promove a estreia do goleiro Ivan Quaresma, no lugar de Ygor VInhas. Além disso, fecha a zaga com Kayky Almeida e Marllon. O meio-campo vem com Patrick, Yago Pikachu, Zé Welison e Zé Ricardo. Fechando o ataque, Jajá e Poveda. 

Acompanhe o Lance a Lance da partida. 

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