Com novas mudanças no time, Léo Condé define titulares do Remo para jogo da Copa Norte

Em busca da primeira vitória na Copa Norte, o técnico Léo Condé definiu a onzena que entra em campo logo mais às 17 horas para enfrentar o Monte Roraima, pela 2ª rodada da Copa Norte.

Condé promove a estreia do goleiro Ivan Quaresma, no lugar de Ygor VInhas. Além disso, fecha a zaga com Kayky Almeida e Marllon. O meio-campo vem com Patrick, Yago Pikachu, Zé Welison e Zé Ricardo. Fechando o ataque, Jajá e Poveda.

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