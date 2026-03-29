Com novas mudanças no time, Léo Condé define titulares do Remo para jogo da Copa Norte O treinador azulino decidiu misturar titulares, reservas e novos contratados para alcançar a primeira vitória na competição 29.03.26 16h33 Os azulinos estão prontos para mais um desafio pela Copa Norte. (Samara Miranda/Ascom Remo) Em busca da primeira vitória na Copa Norte, o técnico Léo Condé definiu a onzena que entra em campo logo mais às 17 horas para enfrentar o Monte Roraima, pela 2ª rodada da Copa Norte. Condé promove a estreia do goleiro Ivan Quaresma, no lugar de Ygor VInhas. Além disso, fecha a zaga com Kayky Almeida e Marllon. O meio-campo vem com Patrick, Yago Pikachu, Zé Welison e Zé Ricardo. Fechando o ataque, Jajá e Poveda. Acompanhe o Lance a Lance da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa norte 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 Futebol Com novas mudanças no time, Léo Condé define titulares do Remo para jogo da Copa Norte O treinador azulino decidiu misturar titulares, reservas e novos contratados para alcançar a primeira vitória na competição 29.03.26 16h33 MODA Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense 29.03.26 8h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32