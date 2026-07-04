Copa do Mundo 2026: Inglaterra vai usar Viagra para enfrentar México no domingo (5/7)? Entenda O medicamento, cujo princípio ativo é o sildenafil, atua na dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares e pode facilitar a circulação do oxigênio em ambientes mais rarefeitos. O Liberal 04.07.26 18h15 A Inglaterra enfrenta o México, neste domingo (5/7), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorrerá no Estádio Azteca, localizado a mais de 2.200 metros de altitude. Com isso, a condição geográfica é vista como um dos principais desafios do confronto, já que a menor concentração de oxigênio pode afetar diretamente o desempenho físico dos atletas, provocando fadiga e dificuldade de recuperação durante o jogo. Para minimizar os efeitos da altitude, a seleção britânica avalia o uso de Viagra. É o que o talkSPORT e o jornal The Sun apontam. O medicamento, cujo princípio ativo é o sildenafil, atua na dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares e pode facilitar a circulação do oxigênio em ambientes mais rarefeitos. Apesar do debate, não há qualquer indicação de que a seleção inglesa pretenda utilizar a substância. O Viagra também não é proibido pela Agência Mundial Antidoping (WADA), que não considera seu efeito um ganho relevante de desempenho esportivo. O técnico Thomas Tuchel, no entanto, reconhece a dificuldade imposta pelo cenário. Segundo ele, o curto intervalo entre os jogos limita a adaptação dos jogadores à altitude mexicana. "É uma grande desvantagem. Não há muito o que fazer. Talvez chegar mais cedo ajudasse, mas o calendário não permite", afirmou o treinador. A Inglaterra terá apenas dois dias de preparação na Cidade do México, enquanto os anfitriões estão habituados às condições do Azteca, onde raramente são derrotados. Além da questão física, a partida também pode sofrer alteração de horário por conta da previsão de tempestades na região. O jogo está marcado para domingo (5/7), às 21h (de Brasília), mas pode ser antecipado para as 15h, segundo a imprensa mexicana. A Fifa ainda não confirmou a mudança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes inglaterra usar viagra enfrentar méxico domingo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Copa do Mundo 2026: Inglaterra vai usar Viagra para enfrentar México no domingo (5/7)? Entenda O medicamento, cujo princípio ativo é o sildenafil, atua na dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares e pode facilitar a circulação do oxigênio em ambientes mais rarefeitos. 04.07.26 18h15 ESPORTES Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo Durante o período aberto aos jornalistas, foi possível ver apenas o aquecimento dos atletas e a conversa do grupo com Ancelotti 04.07.26 18h02 ESPORTES Marrocos domina Canadá e avança para as quartas de final da Copa do Mundo 2026 Com a derrota, o Canadá, que fez sua melhor campanha em Copas, tornou-se o primeiro país anfitrião a cair neste mundial 04.07.26 16h25 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 ESPORTES Paraguai e França disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 04.07.26 14h28 JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 futebol Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal 04.07.26 9h00