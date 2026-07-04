Copa do Mundo 2026: Inglaterra vai usar Viagra para enfrentar México no domingo (5/7)? Entenda

A Inglaterra enfrenta o México, neste domingo (5/7), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorrerá no Estádio Azteca, localizado a mais de 2.200 metros de altitude. Com isso, a condição geográfica é vista como um dos principais desafios do confronto, já que a menor concentração de oxigênio pode afetar diretamente o desempenho físico dos atletas, provocando fadiga e dificuldade de recuperação durante o jogo.

Para minimizar os efeitos da altitude, a seleção britânica avalia o uso de Viagra. É o que o talkSPORT e o jornal The Sun apontam. O medicamento, cujo princípio ativo é o sildenafil, atua na dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares e pode facilitar a circulação do oxigênio em ambientes mais rarefeitos.

Apesar do debate, não há qualquer indicação de que a seleção inglesa pretenda utilizar a substância. O Viagra também não é proibido pela Agência Mundial Antidoping (WADA), que não considera seu efeito um ganho relevante de desempenho esportivo.

O técnico Thomas Tuchel, no entanto, reconhece a dificuldade imposta pelo cenário. Segundo ele, o curto intervalo entre os jogos limita a adaptação dos jogadores à altitude mexicana.

"É uma grande desvantagem. Não há muito o que fazer. Talvez chegar mais cedo ajudasse, mas o calendário não permite", afirmou o treinador.

A Inglaterra terá apenas dois dias de preparação na Cidade do México, enquanto os anfitriões estão habituados às condições do Azteca, onde raramente são derrotados.

Além da questão física, a partida também pode sofrer alteração de horário por conta da previsão de tempestades na região. O jogo está marcado para domingo (5/7), às 21h (de Brasília), mas pode ser antecipado para as 15h, segundo a imprensa mexicana. A Fifa ainda não confirmou a mudança.