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Marrocos domina Canadá e avança para as quartas de final da Copa do Mundo 2026

Com a derrota, o Canadá, que fez sua melhor campanha em Copas, tornou-se o primeiro país anfitrião a cair neste mundial

O Liberal
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Marrocos está nas oitavas de final do Mundial do Catar (PAVEL GOLOVKIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. O jogo aconteceu em Houston, no Texas (EUA), neste sábado (4/7). Esse foi o jogo com maior número de cartões nesta Copa. O britânico Michael Oliver deu oito amarelos ao longo do confronto no NRG Stadium e nenhum vermelho.

Ounahi balançou a rede duas vezes, a primeira no início da partida e a outra no fim do segundo tempo. Já Rahimi, autor do terceiro gol, marcou nos acréscimos.

Com isso, o Marrocos é a primeira seleção a ir às quartas neste Mundial. Há quatro anos, a seleção africana fez sua melhor Copa do Mundo ao chegar às semifinais, sendo eliminada pela França.

Apesar de eliminado desta edição, o Canadá fez sua melhor campanha em Copas. A seleção nunca tinha vencido uma partida, em 1986 e 2022, e acumulou duas vitórias na atual edição, contra Qatar e África do Sul. Apesar disso, foi o primeiro país anfitrião a cair neste mundial.

Agora, a seleção marroquina aguarda Paraguai ou França, que jogam às 18h deste sábado (4/7). A partida das quartas de final será na próxima quinta-feira (9), às 17h, em Foxborough, ao lado de Boston, nos EUA.

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