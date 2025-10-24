Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira

O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida

O Liberal

O Clube do Remo está escalado para o jogo desta sexta-feira (24), contra o Cuiabá, às 21h35, na Arena Pantanal. O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida. No ataque, a trinca Diego Hernandez, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Confira:

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DAQUI HÁ POUCO

Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira

O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida

24.10.25 20h46

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Futebol

Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B

Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B

23.10.25 19h52

SÉRIE B

Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B

Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa

23.10.25 18h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Futebol

Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025

Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país.

24.10.25 12h10

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda