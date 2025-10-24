Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida O Liberal 24.10.25 20h46 O Clube do Remo está escalado para o jogo desta sexta-feira (24), contra o Cuiabá, às 21h35, na Arena Pantanal. O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida. No ataque, a trinca Diego Hernandez, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Confira: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DAQUI HÁ POUCO Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida 24.10.25 20h46 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B 23.10.25 19h52 SÉRIE B Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa 23.10.25 18h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07