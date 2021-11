Com entorse no joelho, meia Felipe Gedoz desfalca o Remo por três rodadas na Série B

O Remo informou nesta quarta-feira (3), que o meia Felipe Gedoz, não irá seguir com a delegação azulina para os dois jogos fora de casa pela Série B. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo, grau 1, no jogo contra o Londrina-PR e desfalcará a equipe por um período de 15 dias e já iniciou o tratamento.

Gedoz saiu de campo vaiado pela torcida, após substituição contra o Londrina. Titular no time comandado pelo Felipe Conceição, o meia vem sendo bastante questionado por torcedores. Nesta temporada realizou 44 partidas com a camisa do Remo, 31 delas pela Série B.

Com a contusão, Gedoz ficará de fora por pelo menos três partidas pelo Brasileirão, contra o CSA-AL, Operário-PR e Goiás-GO, mas isso pode se estender e também ficar de fora da partida contra o Manaus-AM, pela quartas de final da Copa Verde.