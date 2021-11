Remo lucra mais de R$ 100 mil em jogo contra o Londrina no Baenão

Mais uma vez, o Remo teve lucro em um jogo realizado no Baenão pela Série B. O clube pode não ter correspondido na partida contra o Londrina, perdendo por 1 a 0, mas a torcida sim.

Segundo o clube, 6.600 pessoas estiveram no Baenão na noite de terça-feira (2). O número de torcedores gerou a arrecadação de R$ 192.159,00, com despesas de R$ 87.055,53 e o lucro de R$ 105.103,47. Lembrando que apenas 50% da capacidade do estádio está liberada.

Essa foi a segunda vez que o time divulgou a renda com saldo positivo em um jogo da Série B. A outra partida foi contra a Ponte Preta, quando o clube perdeu também por 1 a 0, o time embolsou R$ 70 mil.

Agenda

Na 11ª colocação, com 41 pontos e apenas três do Z-4, o Remo terá agora duas partidas longe de Belém. A primeira será na sexta-feira contra o CSA-AL, às 17 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Depois, o time viaja para Ponta Grossa (PR), onde enfrenta o Operário, na terça-feira (9), às 19 horas, no Germano Kruguer.

O reencontro com a torcida só vai ocorrer em duas semanas, quando o time enfrenta o Goiás, na segunda-feira (15), às 18 horas, no Baenão, pela 36ª rodada.

