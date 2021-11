Com retornos e sem meia de origem: saiba quem são os relacionados do Remo para o jogo contra o CSA

O Remo viaja na tarde desta quarta-feira (3) para Maceió (AL), local do confronto com o CSA na próxima sexta-feira (5), às 17 horas, no Rei Pelé. Será o primeiro de dois jogos seguidos que o Leão fará longe de Belém. Na outra semana, o Remo enfrenta o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR).

Para o jogo contra o CSA, as novidades na relação azulina são o volante Pingo e do zagueiro Kevem. Os dois participaram dos treinos na manhã de quarta-feira após ficarem um tempo no DM por causa de lesões.

Quem também voltou a ser relacionado foi o atacante Renan Gorne. Ele não era relacionado para uma partida na Série B desde o jogo contra o Coritiba, pela 28ª rodada, por opção técnica. Outro retorno é do volante Anderson Uchôa, que estava suspenso no jogo contra o Londrina.

Um detalhe na relação é que o Remo viaja sem meia de origem. Felipe Gedoz, que sofreu uma entorse no joelho no jogo contra o Londrina, e Matheus Oliveira, que levou o terceiro amarelo, ficaram em Belém.

Vinícius, Erick Flores e Rafinha também estão fora da lista. Os três entraram na fase final da transição. A partida entre Remo e CSA terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

Confira os relacionados:

Goleiros: Thiago Coelho e Rodrigo Joviaski;

Laterais: Thiago Ennes, Wellington Silva, Marlon, Igor Fernandes e Raimar;

Zagueiros: Kevem, Rafael Jansen e Romércio;

Volantes: Anderson Uchôa, Pingo, Lucas Siqueira, Marcos Junior e Arthur;

Atacantes: Renan Gorne, Jefferson, Neto Pessoa, Ronald, Victor Andrade e Lucas Tocantins.