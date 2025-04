Com duas mudanças, Remo está escalado para duelo com o Coritiba; confira

O técnico Daniel Paulista fez duas alterações no time titular do Remo para o jogo contra o Coritiba, logo mais, às 21h30, no Estádio do Mangueirão pela quarta rodada do Brasileirão da Série B.

As novidades ficam por conta dos retornos do zagueiro Klaus e do meio-campista Dodô. A dupla esteve como opção no banco de reservas no jogo com o Botafogo-SP na última rodada da competição.

Com os retornos deles ao time titular, Camutanga e Pedro Castro ficam como opções no banco de reservas. Assim, o Remo entra em campo com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Luan Martins, Jaderson e Dodô; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Janderson.