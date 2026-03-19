Com desfalques nas laterais, Léo Condé define titulares do Remo para jogo contra o Flamengo

O Clube do Remo está definido para um dos jogos mais aguardados da Série A. Logo mais, às 20 horas, o Leão Azul encara o poderoso Flamengo, em jogo válido pela 6ª rodada da competição.

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Para este duelo, o técnico Léo Condé definiu a onzena titular com algumas mudanças. Sem João Lucas e Sávio, o treinador trouxe Marcelinho e Tchamba para as laterais, enquanto Marllon e Kayky Almeida fecham a zaga.

No meio-campo, seguem Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno. O ataque vem armado com Jajá e Alef Manga.