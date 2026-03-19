Com desfalques nas laterais, Léo Condé define titulares do Remo para jogo contra o Flamengo O Leão Azul paraense pega o Rubru-Negro carioca precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão O Liberal 19.03.26 19h14 Leo Condé teve dois desfalques para esta partida. (Raul Martins / Remo) O Clube do Remo está definido para um dos jogos mais aguardados da Série A. Logo mais, às 20 horas, o Leão Azul encara o poderoso Flamengo, em jogo válido pela 6ª rodada da competição. CONFIRA O LANCE A LANCE DA PARTIDA Para este duelo, o técnico Léo Condé definiu a onzena titular com algumas mudanças. Sem João Lucas e Sávio, o treinador trouxe Marcelinho e Tchamba para as laterais, enquanto Marllon e Kayky Almeida fecham a zaga. No meio-campo, seguem Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno. O ataque vem armado com Jajá e Alef Manga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 flamengo x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com desfalques nas laterais, Léo Condé define titulares do Remo para jogo contra o Flamengo O Leão Azul paraense pega o Rubru-Negro carioca precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão 19.03.26 19h14 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23