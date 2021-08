Chape tenta impor outro jogador ao Remo e negociação com Foguinho trava

A diretoria do Remo trabalha para finalizar o contrato com o meia Foguinho, que pertence à Chapecoense-SC. A negociação que estava certa, acabou tomando um novo rumo, além da equipe catarinense dificultar a transação. A equipe de OLiberal confirmou com uma fonte do Remo que existe a possibilidade da negociação envolver um outro atleta da Chapecoense, um volante, que viria para o Leão, porém, essa proposta não agradou os dirigentes azulinos, já que o clube paraense possui interesse apenas o meia Foguinho.

Sem entrar em detalhes, o executivo de futebol, Carlos Kila, que passou pelo Remo e que hoje está na Chape, informou que a negociação que antes estava certa, travou e que o planejamento do clube alviverde está sendo revisto.

O empresário do atleta, João Victor Hygino, falou com OLiberal e afirmou que aguarda a decisão dessa situação o quanto antes e que espera um bom senso da diretoria do clube alviverde.

“Posso responder apenas pelo Foguinho. Nós estamos aguardando um desfecho positivo. Espero que a Chape tenha um bom senso nessa situação”, disse.

A equipe catarinense vive um momento delicado na Série A, está na lanterna com apenas cinco pontos em 16 jogos, ainda não venceu na competição e possui atletas no elenco que precisam de rodagem, mas não são aproveitados pelo clube. Um novo planejamento está sendo montado e a intenção é enxugar o elenco emprestando alguns jogadores, foi nesse momento em que o Remo reiniciou as conversas com Foguinho.

O jogador de 21 anos foi campeão brasileiro da Série B com a Chape em 2020. Ele iniciou a carreira no Juventus-SP, passou pelo Botafogo-RJ e está na equipe catarinense desde 2019. Pela Chapecoense foram 42 jogos pelo time profissional e cinco gols.