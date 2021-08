Remo: Torcedores da Chape se dizem decepcionados com negociação por Foguinho

Como informado pela equipe de O Liberal na última quarta-feira (18), falta muito pouco para o Remo anunciar a chegada do meia Foguinho, da Chapecoense-SC, após várias tentativas ao longo do ano. Enquanto os azulinos ficam na expectativa, a torcida da Chape não gostou nada da negociação.

Após a notícia circular pelas redes sociais, torcedores do Verdão reagiram discordando da provável saída de Foguinho. A pressão cresce ainda mais com a situação do clube na tabela da Série A do Brasileiro. Em último, com cinco pontos, a Chapecoense não venceu nenhum dos 16 jogos que fez:

O atleta ganhou espaço na Chapecoense-SC no ano passado, quando marcou cinco gols em 27 partidas. Além do Remo, há alguns meses o Guarani-SP, CRB-AL e o Brusque-SC também tentaram fechar com o atleta. Porém, a Chape decidiu manter o atleta.