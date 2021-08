Remo: empresário de Foguinho faz elogios ao Leão: 'Tem um ótimo treinador'

Como informado pela equipe de O Liberal, o meia Foguinho, da Chapecoense, deve ser anunciado como reforço do Remo para a Série B, como foi apurado com uma fonte. A reportagem entrou em contato com o empresário do atleta, João Victor Hygino, que confirmou a negociação, mas preferiu fazer mistério sobre o acerto, fez elogios ao Leão:

"Em outras ocasiões as coisas acabaram não se concretizando. Vamos ver o que acontece agora. Remo é um clube enorme, de camisa, tem um ótimo treinador. Pode ser uma possibilidade interessante", disse João Victor Hygino, que não revelou mais detalhes.