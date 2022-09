CBF divulga confrontos da Copa do Brasil sub-20; Remo estreia contra equipe do Capital-TO; veja

O Clube do Remo já conhece o adversário da próxima edição da Copa do Brasil Sub-20. Os azulinos entram em campo no dia 28 de setembro, contra a equipe do Capital-TO, em partida a ser disputada no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, a partir das 15 horas.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, em reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Serão 32 equipes em disputa, de todas as regiões, sendo a primeira fase em jogos de ida e volta. Em caso de vitória e avanço às oitavas de final, o Leão Azul enfrenta o vencedor de Real Ariquemes-RO e Santana-AP.

O atual campeão do torneio é o time do Coritiba, que faz a sua estreia contra o Londrina, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 27 de setembro. A Copa do Brasil sub-20 começa no dia 27 deste mês e tem previsão de encerramento para o dia 12 de setembro, em jogo único que define o campeão.