Candidato à presidência do Remo, Fábio Bentes revela planos para próxima gestão

Atual presidente e único candidato à presidência do Remo, Fabio Bentes foi o último entrevistado do programa ‘Abre o Jogo’, do portal OLiberal.com. Nas últimas semanas, o programa entrevistou os dois candidatos à presidência do Paysandu, Luis Omar Pinheiro e Maurício Ettinger, e encerrou nesta quarta-feira com o Fábio Bentes, que será reeleito no Remo por aclamação e comandará o clube pelos próximos três anos.

Fabio Bentes fez um balanço da gestão e traçou os próximos projetos para o Remo. Confira alguns pontos da entrevista:

Chapa única

“Se não houve oposição, é porque entenderam que fizemos o trabalho certo. Mesmo tendo divergência, o que é normal. Mas isso me dá mais força para seguir adiante. E as pessoas entenderam que é momento de manter. Daqui a três anos é outro contexto. Eu não poderei concorrer à reeleição. E outras chapas podem aparecer. E se tivesse outra chapa, eu poderia estar agora em campanha. Mas não teve e agora o foco é 100% no objetivo do clube (subir para a Série B).”

Erros e acertos

“O grande acerto foi a questão estrutural, administrativa, organização interna. O erro, a gente consegue avaliar agora, mas durante o período tinha limitação. Talvez tivesse feito diferente em 2019 em relação ao futebol. Mas naquele ano tinha limitação. Não adiantava nada mudar o time a cada insucesso. Mas tinham várias questões. Nós pagamos dívidas trabalhistas de gestões anteriores. E da minha gestão só teve uma dívida, que foi o Tiago (Felix). E ele vai receber.”

Projeção daqui a três anos

“Eu pretendo entregar um clube saneado com dívidas trabalhistas. E ainda não mexemos com a dívida civil. Fruto de contratos administrativos do passado. Nessa gestão não fizemos isso. Mas a dívida trabalhista que é mais impactante e rígida temos projeção de até final de 2022 concluir o pagamento”

CT e Baenão

“Pretendo entregar um Baenão funcional, um centro de treinamento. Temos algumas conversas avançadas para o projeto do CT do Remo. Não vamos anunciar nada antes de entregar a iluminação do Baenão.”

A entrevista completa com Fabio Bentes está disponível acima.