Campeão pelo Remo, ex-atacante do Leão morre aos 64 anos em Belém

Faleceu na manhã desta quinta-feira (16) o ex-jogador do Remo, Paulinho Rabiola, aos 64 anos A informação foi confirmada pela filha de Paulinho, Talita Menezes, ao O Liberal.

Paulinho faleceu em casa, no bairro do Marco, em Belém. O ex-jogador com passagens pelo Remo, Pinheirense e Ceará, estava se recuperando de uma cirurgia no intestino, mas tinha um quadro de depressão e era diabético e cardíaco.

"Ele estava em casa, se recuperando da cirurgia e estava com a bolsa de colostomia. Ele se abateu muito, não se aimentava direito e definhou bastante", disse Talita Menezes.

Uma campanha foi realizada pelos ex-jogadores azulinos, Agnaldo de Jesus e William, para arrecadar donativos e eletrodomésticos. Em conversa com a equipe de O Liberal, Agnaldo “Seu Boneco” lamentou a morte de Paulinho, por quem tinha um carinho enorme.

“Estou em Abaetetuba (PA) e recebi a ligação dos familiares do Paulinho. Uma pessoa do bem, que passava por sérias dificuldades de saúde, inclusive com quadro de depressão. Passou por uma cirurgia, estávamos nessa campanha, mas hoje ele descansou”, disse Agnaldo.

Paulinho Rabiola era o chamado “ponta-direita”, jogou no Clube do Remo no final da década de 70 e início de 80 e foi campeão paraense de 1978.