Caio Vinícius diz que elenco do Remo 'sabe que está perto de entrar pra história do clube'

O volante Caio Vinícius voltou a ser o porta-voz do clima de confiança que toma conta do Clube do Remo nesta reta final da Série B. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), direto do CT do Figueirense, onde o elenco treina desde o início da semana, o jogador afirmou que o grupo “sabe que está perto de entrar pra história do clube” — e que a equipe está totalmente focada em fazer sua parte contra o timie misto do Avaí, no sábado (15), na Ressacada.

A partida, válida pela 37ª rodada da Série B, pode marcar o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas. O cenário é amplamente favorável: o Avaí, sem pretensões na competição, deve entrar em campo com um time misto e até com atletas do sub-20, já que o elenco principal enfrenta atrasos salariais e vive um clima de desmobilização. Mesmo assim, o discurso no Baenão é de cautela e respeito.

“O professor nos alertou no que devemos melhorar, também no que podemos contribuir ainda mais. Vamos em busca de mais um momento de alegria, sabemos que estamos perto de entrar pra história desse clube”, disse o volante, que retorna após cumprir suspensão na última rodada.

Caio foi ausência sentida no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, em São Paulo. O time teve um jogador a mais desde o início, mas não conseguiu transformar a vantagem em vitória. Agora, o volante está de volta em um momento especial: vive sua fase mais goleadora na carreira, com quatro gols em sete partidas sob o comando de Guto Ferreira, além de se consolidar como um dos pilares do meio-campo azulino, com bons números defensivos e regularidade nas atuações.

“Muito feliz por esse momento, mas não mais feliz que os gols que venho fazendo. Feliz pelo desempenho da equipe, pelos resultados que estamos conseguindo. O professor Guto nos dá confiança a cada jogo e, dentro disso, estamos aperfeiçoando cada vez mais. Está sendo um bom momento não só pra mim, mas pra toda a equipe”, afirmou.

Desde a chegada de Guto, o Remo ganhou consistência e personalidade, sobretudo na parte tática. Caio é um dos símbolos dessa mudança. “Professor me dá confiança pra ir pra frente e ajudar com gols, é algo que já tinha como característica e agora está podendo ser visto melhor dentro da competição”, explicou o jogador, que tem sido presença constante nas infiltrações e jogadas de bola parada.

Com o Remo dependendo apenas de si para confirmar o acesso, o volante reforça o foco coletivo. “Acho que o que nós conseguimos controlar é a nossa equipe, o que podemos desempenhar, independente de como o adversário venha. O que conseguimos controlar é nosso dia a dia, nossa dedicação, sabendo nosso dever, independente de como está o adversário.”

O Leão volta a campo no sábado (15), às 17h, na Ressacada, em Florianópolis. Se vencer o Avaí e contar com uma combinação de resultados, o acesso pode ser matematicamente confirmado.