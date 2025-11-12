Caio Vinícius diz que elenco do Remo 'sabe que está perto de entrar pra história do clube' Volante vive grande fase e retorna ao time para o jogo decisivo contra o Avaí, que pode garantir o acesso azulino à Série A após mais de 30 anos O Liberal 12.11.25 18h53 O volante Caio Vinícius voltou a ser o porta-voz do clima de confiança que toma conta do Clube do Remo nesta reta final da Série B. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), direto do CT do Figueirense, onde o elenco treina desde o início da semana, o jogador afirmou que o grupo “sabe que está perto de entrar pra história do clube” — e que a equipe está totalmente focada em fazer sua parte contra o timie misto do Avaí, no sábado (15), na Ressacada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida, válida pela 37ª rodada da Série B, pode marcar o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas. O cenário é amplamente favorável: o Avaí, sem pretensões na competição, deve entrar em campo com um time misto e até com atletas do sub-20, já que o elenco principal enfrenta atrasos salariais e vive um clima de desmobilização. Mesmo assim, o discurso no Baenão é de cautela e respeito. VEJA MAIS Remo leva vantagem no histórico contra o Avaí em duelo deste sábado pela Série B Avaí e Remo medem forças a partir das 16h30, direto da Ressacada Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro “O professor nos alertou no que devemos melhorar, também no que podemos contribuir ainda mais. Vamos em busca de mais um momento de alegria, sabemos que estamos perto de entrar pra história desse clube”, disse o volante, que retorna após cumprir suspensão na última rodada. Caio foi ausência sentida no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, em São Paulo. O time teve um jogador a mais desde o início, mas não conseguiu transformar a vantagem em vitória. Agora, o volante está de volta em um momento especial: vive sua fase mais goleadora na carreira, com quatro gols em sete partidas sob o comando de Guto Ferreira, além de se consolidar como um dos pilares do meio-campo azulino, com bons números defensivos e regularidade nas atuações. VEJA MAIS Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul “Muito feliz por esse momento, mas não mais feliz que os gols que venho fazendo. Feliz pelo desempenho da equipe, pelos resultados que estamos conseguindo. O professor Guto nos dá confiança a cada jogo e, dentro disso, estamos aperfeiçoando cada vez mais. Está sendo um bom momento não só pra mim, mas pra toda a equipe”, afirmou. Desde a chegada de Guto, o Remo ganhou consistência e personalidade, sobretudo na parte tática. Caio é um dos símbolos dessa mudança. “Professor me dá confiança pra ir pra frente e ajudar com gols, é algo que já tinha como característica e agora está podendo ser visto melhor dentro da competição”, explicou o jogador, que tem sido presença constante nas infiltrações e jogadas de bola parada. Com o Remo dependendo apenas de si para confirmar o acesso, o volante reforça o foco coletivo. “Acho que o que nós conseguimos controlar é a nossa equipe, o que podemos desempenhar, independente de como o adversário venha. O que conseguimos controlar é nosso dia a dia, nossa dedicação, sabendo nosso dever, independente de como está o adversário.” O Leão volta a campo no sábado (15), às 17h, na Ressacada, em Florianópolis. Se vencer o Avaí e contar com uma combinação de resultados, o acesso pode ser matematicamente confirmado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RETA FINAL Caio Vinícius diz que elenco do Remo 'sabe que está perto de entrar pra história do clube' Volante vive grande fase e retorna ao time para o jogo decisivo contra o Avaí, que pode garantir o acesso azulino à Série A após mais de 30 anos 12.11.25 18h53 Futebol Remo leva vantagem no histórico contra o Avaí em duelo deste sábado pela Série B Avaí e Remo medem forças a partir das 16h30, direto da Ressacada 12.11.25 17h15 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52