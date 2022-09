Caça-Rato 'cutuca' o Remo e diz que se arrepende de ter jogado no Leão: 'Não me pagou'

Uma das contratações mais badaladas do Remo em 2015, o atacante Flávio Caça-Rato mais uma vez cutucou o Remo por não pagamento. O jogador de 36 anos, participou do programa Cast FC e falou que ter ido para o Remo foi o seu maior arrependimento na carreira, já que o clube paraense não pagou o que o atacante tinha direito.

Assista:

Caça-Rato foi perguntado sobre um arrependimento que tem na vida, ele foi direto e citou o Remo e concluiu “Não me pagou”. Caça-Rato é natural de Recife (PE) e deixou o Santa Cruz-PE, clube em que era o “xodó” da torcida, para ir atuar no Leão Azul, em 2015, a pedido do então técnico Zé Teodoro, citado por Caça-Rato como o melhor técnico com quem já trabalhou.

Flávio Caça-Rato foi apresentado no Baenão para um público de mais de 3 mil pessoas. O jogador atuou bem pouco com a camisa azulina, fez apenas sete partidas no Leão e marcou um gol.

Flávio Caça-Rato jogou a Copa Verde pelo Remo em 2015 (Akira Onuma / O Liberal)

O jogador teve passagens por várias equipes do futebol brasileiro. Jogou na base do Sport-PE, atuou pelo Salgueiro-PE, América-RN e chegou ao Santa Cruz em 2011, club que virou ídolo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C em 2013. Defendeu o Guarani-SP, Tupi-MG, Duque de Caxias-RJ e por último estava no Náutico-RR, atuando na Série D do Brasileirão.