Chegada de Caça-Rato ao Remo reuniu torcida no Aeroporto e mais de 3 mil pessoas no Baenão; relembre

O atacante Flávio Caça-Rato falou mais uma vez que não recebeu valores do Remo, na sua passagem em 2015. O jogador aceitou a proposta azulina a pedido do técnico Zé Teodoro, que estava à frente do time naquela temporada. Na chegada de Caça-Rato em Belém, muitos torcedores se aglomeraram à noite, no Aeroporto Internacional de Belém.

Chegada no Aeroporto

VEJA MAIS

Ele foi recepcionado com festa pela torcida azulina, ganhou boné, vestiu camisas de algumas organizadas. Na apresentação do jogador, no Baenão, a tarde foi ensolarada, com mais de 3 mil torcedores aguardando Flávio Caça-Rato e o restante do elenco azulino.

Veja a recepção de Caça-Rato no Baenão

Caça-rato Foto: Akira Onuma / Arquivo O Liberal Foto: Akira Onuma / Arquivo O Liberal Foto: Akira Onuma / Arquivo O Liberal Foto: Akira Onuma / Arquivo O Liberal

A temporada que marcou com o acesso do Leão Azul à Série C, mas já sem Caça-Rato no elenco. Em 2015 o Remo conquistou o título do Parazão, ficou com o vice-campeonato da Copa Verde e subiu para a Terceirona.