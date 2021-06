Bonamigo lamenta mais um empate do Remo no Baenão na Série B: 'Faltou tranquilidade no último terço'

O técnico Paulo Bonamigo lamentou o terceiro jogo sem marcar gol. Segundo ele, o empate, ainda mais em 0 a 0, nunca foi objetivo do grupo, que estava jogando em casa contra o Guarani.

“Hoje nós tivemos uma evolução clara na questão da organização defensiva, mas estamos pecando muito na questão ofensiva. A gente sabe a qualidade de uma Série b e que exige muita intensidade, movimento, qualidade para chegar ao gol. Evidente que tem alguns atletas, como Jefferson, que estão chegando, os laterais que são novos e estão entendendo a ideia. Sabemos que há dificuldade na ação ofensiva. Série B é isso. Tem que procurar crescer. Lamentamos esse resultado negativo, queríamos vencer hoje. Porque, às vezes, a vitória se torna mais importante que a performance. Por mais que a gente tivesse disciplina tática não tivemos superioridade para sair vitoriosos”, disse.

O próximo compromisso do Remo será contra o Náutico, no Aflitos. O técnico azulino espera conseguir os pontos que ficaram devendo no Baenão no jogo fora de casa.

“Estamos tentando encontrar forma de chegar ao gol. A gente sabe que a competição é muito equilibrada e ter jogadores que fazem a diferença e gol é fator diferencial. Tem que lamentar, porque o esforço do grupo foi geral. Todos correram muito. Faltou, novamente, tranquilidade no último terço. É recuperar os pontos fora de casa, no próximo jogo. Vamos pensar no jogo do Náutico para fazer o jogo perfeito e trazer a vitória de Recife (PE)”, garantiu Paulo Bonamigo.