Bonamigo exalta goleada do Remo, elogia jovens jogadores e projeta final da Copa Verde: 'Será uma grande final'

Após a goleada de 6 a 2 em cima do Manaus, o técnico Paulo Bonamigo destacou a força do elenco do Remo, em especial, dos garotos que vieram da base para que o clube chegasse a mais uma final na temporada de 2020.

“Caiu no nosso colo a Copa Verde e chegamos a mais uma nova final, com grupo enxuto e motivado. Os atletas jovens me deixaram extremamente feliz, porque não é qualquer clube que dá oportunidade e chance de desenvolveu o seu jogo. Nessa competição estamos tendo oportunidade conhecer os jogadores, como é caso do Tiago Miranda, que entrou na segunda parte. Eu treinei pouco e foi na intuição de aproveitá-lo como falso nove, mas o Warley, Pingo, Lailson, Kevem estão todos abraçando a oportunidade com afinco e isso me deixa empolgado. Estou feliz pela resposta do grupo e da gente estar chegando com a gurizada, que estão aproveitando bem a oportunidade”, comentou.

Paulo Bonamigo enalteceu o primeiro tempo do Remo, falando que o time quase chegou a ser excelente.

“Fizemos o primeiro tempo com eficiência e qualidade. Se a gente conseguisse manter a desempenho do primeiro tempo iriamos beirar a excelência. Aquilo que todo o treinador procura. Um time que joga com transição rápida, que joga compactado. Time que propõe, usa velocidade. Na segunda parte, o adversário arriscou tudo, ficamos um pouco recolhido. E a entrada dos quatro meninos deram uma oxigenação e intensidade diferente. Procurei tirar um jogador de referência e usar dois meia-atacantes e conseguimos ter movimento e sincronização boa. E poderíamos ter feito mais”, comentou o técnico do Remo, justificando os dois gols do Manaus.

“Achei que o primeiro foi dentro do que já falei, sobre não tomar gol de bola parada. No segundo, não acho que foi pênalti. Ainda tivemos um gol mal anulado. Mas não tem que julgar a arbitragem. O mais importante é atitude do grupo que nos deixa feliz. Trabalhou no sacrifício, no gramado pesado. E quem quer ganhar esse tipo de Copa é nadar, sacrifício, superação e a equipe mostrou isso hoje.”

O Remo vai enfrentar o Brasiliense na final da Copa Verde. A primeira partida será no domingo (21), às 15h30, no Boca do Jacaré, em Brasília (DF). A volta está marcada para quarta-feira (24), às 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA). O técnico Paulo Bonamigo mostrou que conhece muito bem o adversário e explicou o motivo.

“Eu acompanho a Brasiliense. Muito bem treinado por um amigo meu, Vilson Taddei. Tive oportunidade de jogar junto no Grêmio e ser campeão brasileiro com ele. Um time que ganha do Vila Nova dentro da casa do adversário e ainda coloca duas bolas no poste, tem intensidade, está muito motivado, vamos ter uma grande final. Brasiliense é uma excelente equipe que joga um bom tempo juntos, tem seus gestores que investem muito. Tem jogadores de nomes, alguns competitivos, não tão conhecidos. Se passa pelo Atlético Goianiense e Vila Nova, times de Serie A e B já mostra a força coletiva, e eu falei isso para equipe hoje que conhecemos o adversário e será uma grande final”, garantiu.