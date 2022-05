Bonamigo diz que Remo foi 'perfeito' até os 20 minutos e atribui revés para o Ypiranga-RS às lesões

O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, comentou a derrota azulina para o Ypiranga-RS, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (23). De acordo com o comandante do Leão Azul, a equipe fez uma partida "perfeita" até os 20 minutos da etapa inicial, mas perdeu força após as saídas de Leonan e Everton Sena, lesionados.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

"Quando você perde na fase defensiva um lateral e um zagueiro a equipe perde o conjunto. O resultado foi triste justamente por essa questão, de perder jogadores de forma clínica muito cedo. Isso nos prejudicou em termos de organização de equipe", disse Bonamigo.

VEJA MAIS:

No duelo contra o Ypiranga-RS, o Remo até chegou a abrir o placar, com Netto Norchang, aos 15 minutos da etapa inicial. No entanto, a equipe azulina viu o adversário crescer no jogo e buscar o empate com gols de Hugo Almeida, aos 39 minutos, e Kevem contra, aos 44.

Com o resultado, o Remo caiu para a 10ª colocação e saiu do G-8 da Série C. Sobre a irregularidade na tabela de classificação, Bonamigo disse que o torneio é "difícil para todos" e que espera um equilíbrio azulino nas próximas rodadas.

"Tem apenas uma equipe que está acima da média em termos matemáticos, que é o Mirassol. O restante está distante por um ou dois pontos. Vai ter um momento da competição que essas equipes vão crescer e vamos buscar uma regularidade positiva", disse.

O Remo volta a campo agora apenas no domingo (29). A partir das 19h, a equipe azulina enfrenta o Floresta-CE, no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.