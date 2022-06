'Bidou': Leandro Carvalho é regularizado e pode estrear pelo Remo no Re-Pa

Contratado como uma das estrelas do ataque do Remo, o atacante Leandro Carvalho já foi regularizado e está apto para estrear pelo Leão. O nome do jogador consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quarta-feira (29).

Com a regularização, o Remo já pode contar com o jogador para a próxima partida pela Série C, contra o maior rival, o Paysandu, no domingo (3). O confronto pela Terceirona terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

No início do ano, Leandro Carvalho despertou interesse de Remo e Paysandu. Em uma rede social, o jogador demonstrou vontade em retornar ao rival azulino, mas a negociação não foi concretizada.

Há alguns meses, a diretoria azulina buscou Leandro para que ele pudesse suprir a saída de Ronald, que vai passar por cirurgia no joelho e não jogará mais nesta temporada. Atualmente o jogador vai lutar por uma vaga no time com Fernandinho, Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Netto, que fazem a posição pelos lados do campo.