Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão

O Remo pode encontrar um adversário com desfalques importantes no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (20) e iniciou a preparação para o duelo de domingo (22), no Estádio Mangueirão, com possíveis ausências de jogadores considerados peças-chave, uma boa notícia para o Leão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Substituído na última partida com dores na coxa, o artilheiro veterano Willian José foi poupado das atividades no campo e realizou apenas trabalhos na academia. Já nomes importantes como o camisa 10 Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e Gilberto seguem em transição física, enquanto o atacante Ruan Pablo permanece em tratamento médico. A presença desses atletas diante do Remo ainda é incerta. Já o atacante Ruan Pablo é desfalque certo. Ele segue em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação]]

[[(standard.Article) Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação]]

Enquanto isso, o restante do elenco comandado por Rogério Ceni participou de atividades focadas em construção e posse de bola. Após essa etapa, os titulares da vitória sobre o Bragantino foram liberados, e os demais atletas seguiram em campo para um trabalho tático com ajustes de posicionamento.

Mesmo com possíveis desfalques, o Bahia vive um momento sólido na competição. A equipe soma 14 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, mantendo-se invicta e com 77% de aproveitamento — a melhor sequência do clube no Brasileirão nos últimos 40 anos. Os números contrastam com a situação do Leão paraense, que ocupa a lanterna, com três derrotas consecutivas sob o comando de Léo Condé, a última contra o Flamengo por 3 a 0.

Do lado azulino, o cenário é de pressão por reação imediata. Sem vencer na competição, o Remo tenta aproveitar o fator casa para mudar o rumo da campanha. A partida no Mangueirão ganha contornos decisivos, já que um novo tropeço pode aumentar o desânimo interno e da torcida. Mesmo diante de um adversário em alta, a expectativa nos bastidores azulinos é conquistar a primeira vitória e iniciar uma recuperação no campeonato, antes que seja tarde demais.