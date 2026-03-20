Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto O Liberal 20.03.26 19h37 Everton Ribeiro é dúvida para o jogo contra o Leão (Bahia) O Remo pode encontrar um adversário com desfalques importantes no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (20) e iniciou a preparação para o duelo de domingo (22), no Estádio Mangueirão, com possíveis ausências de jogadores considerados peças-chave, uma boa notícia para o Leão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Substituído na última partida com dores na coxa, o artilheiro veterano Willian José foi poupado das atividades no campo e realizou apenas trabalhos na academia. Já nomes importantes como o camisa 10 Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e Gilberto seguem em transição física, enquanto o atacante Ruan Pablo permanece em tratamento médico. A presença desses atletas diante do Remo ainda é incerta. Já o atacante Ruan Pablo é desfalque certo. Ele segue em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. VEJA MAIS [[(standard.Article) Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação]] [[(standard.Article) Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação]] Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca Enquanto isso, o restante do elenco comandado por Rogério Ceni participou de atividades focadas em construção e posse de bola. Após essa etapa, os titulares da vitória sobre o Bragantino foram liberados, e os demais atletas seguiram em campo para um trabalho tático com ajustes de posicionamento. Mesmo com possíveis desfalques, o Bahia vive um momento sólido na competição. A equipe soma 14 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, mantendo-se invicta e com 77% de aproveitamento — a melhor sequência do clube no Brasileirão nos últimos 40 anos. Os números contrastam com a situação do Leão paraense, que ocupa a lanterna, com três derrotas consecutivas sob o comando de Léo Condé, a última contra o Flamengo por 3 a 0. Do lado azulino, o cenário é de pressão por reação imediata. Sem vencer na competição, o Remo tenta aproveitar o fator casa para mudar o rumo da campanha. A partida no Mangueirão ganha contornos decisivos, já que um novo tropeço pode aumentar o desânimo interno e da torcida. Mesmo diante de um adversário em alta, a expectativa nos bastidores azulinos é conquistar a primeira vitória e iniciar uma recuperação no campeonato, antes que seja tarde demais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 CASA CHEIA Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026 Com mais de 62 mil torcedores no Maracanã, duelo registra maior presença e renda da competição até aqui; Leão segue na lanterna após terceira derrota seguida 20.03.26 18h54 Futebol Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco 20.03.26 16h20 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29