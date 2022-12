Auxiliar técnico, Netão deixa o Remo após mais de 10 anos no Baenão; entenda

Membro da comissão técnica do Remo, João Nasser Neto, o Netão, não é mais funcionário do clube. Ocupando a função de auxiliar técnico permanente do Leão Azul, o profissional deixa o Baenão após de mais de 10 anos de trabalho. A saída foi acertada em uma reunião envolvendo Netão e membros da diretoria remista.

(Esta matéria está sendo atualizada)