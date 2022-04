Autor do gol da classificação, volante azulino quer manter titularidade

Autor do gol que selou a classificação azulina para a final do Parazão, o volante Paulinho Curuá tem aproveitado a repercussão da vitória, para estimular não só o atleta, mas todo o grupo, no sentido de chegar à grande final do Parazão com possibilidade de vitória e, ao final dos dois jogos, o título estadual que não vem desde 2019.

Paulinho foi o quarto remista a cobrar o pênalti, durante decisão contra a Tuna Luso. No momento, o time ganhava por 3 a 2 e o quarto cobrador poderia encerrar ali a partida, após derrota por 1 a 0 no tempo normal. “É uma sensação boa, bater a última cobrança da classificação. Mas vale ressaltar que ali foi um trabalho de equipe. Todos converteram e eu pude classificar. O jogo também deve ser ressaltado, teve posse de bole, criações, faltando apenas a última bola. Agora temos que caprichar nela para chegar na final”, revela.

Curuá foi escalado na equipe titular, por opção do técnico Paulo Bonamigo. Contra o Paysandu, o atleta espera manter a regularidade e selar de vez a vaga na onzena titular. “Uma oportunidade que todo mundo espera, trabalha em busca. Agora eu quero agarrar da melhor forma possível, contando com a ajuda dos companheiros, que certamente querem o melhor para a equipe”, entende.

Para o confronto contra o Paysandu, o volante diz que o time precisa fazer alguns ajustes, principalmente no setor ofensivo, que tem sofrido um bocado para finalizar as jogadas. “A gente tem que tirar as melhores coisas. Aquilo que concluímos de bom. Temos um time qualificado, maduro, que cresce na competição. Tivemos algumas oscilações, mas com certeza estamos preparados, independente de como será