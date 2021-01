VÍDEO: relembre os duelos entre Remo e Vila Nova nesta Série C

Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo visita o Vila Nova-GO, neste sábado (23), às 17h, no Estádio OBA. Na decisão, o Leão volta a encontrar um dos adversários mais complicados que a equipe teve na primeira fase do torneio. A equipe de O Liberal relembra agora ambos os duelos.

Primeiro turno

No dia 30 de agosto de 2020, o Remo, então vice-líder da competição, recebeu o Vila Nova, que estava em sexto, no Estádio do Mangueirão, pela quarta rodada da competição. Em uma noite desinspirada da equipe ainda treinada por Mazola Júnior, o 0 a 0 não saiu do placar.

Segundo turno

Dois meses depois, no segundo turno da competição, foi a vez do Leão visitar o Vila. No dia 1° de novembro de 2020, o jogo no Estádio OBA teve como destaque o goleiro e ídolo do Remo Vinícius. No lance capital do encontro, o camisa um defendeu a cobrança de pênalti do atacante Henan e evitou a derrota: placar final, mais um 0 a 0.

Final

Agora, os dois campeões dos grupos do quadrangular de acesso à Série B voltam a se encontrar. Dessa vez, na final da Terceirona. O primeiro duelo é em Goiânia. Já no sábado da próxima semana (30), às 17h, os clubes fazem o duelo da volta no Estádio do Mangueirão. Ambas as partidas tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

FICHAS TÉCNICAS

Remo 0x0 Vila Nova

Local: Mangueirão

Árbitro: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Assistentes: Roberto Soares dos Santos Junior (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (PA)

Cartões amarelos: Mimica (Remo); Dudu, Rodrigo Alves (Vila Nova)

Remo - Vinícius, Rafael Jansen, Mimica (Everton Castro), Fredson e Marlon; Djalma (Gustavo Ermel), Lucas Siqueira, Gelson e Julio Rusch (Carlos Alberto); Eduardo Ramos e Tcharlles (Zé Carlos). Técnico: Mazola Junior.

Vila Nova - Fabrício, John Lennon, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique; Dudu (Pedro Bambu), Pablo, Emanuel Biancuchi (Gilsinho) e Talles (Alan Mineiro); Lucas Silva (Rodrigo Alves) e Henan. Técnico: Bolívar.

Vila Nova 0x0 Remo

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – Goiânia (GO)

Data: 01.11.2020

Horário: 18h

Arbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Auxiliares: Alberto Poletto Masseira e Amanda Pinto Matias (SP)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Júnior (GO)

Cartões amarelos: Rafael Donato, Pablo e Francis (Vila Nova); Rafael Jansen, Marlon e Tcharlles (Remo)

Vila Nova: Fabrício; Celsinho, Adalberto, Rafael Donato e Mário Henrique; Dudu, Pablo (Gilsinho) e Alan Mineiro (Rafhael Lucas); Rodrigo Alves (Francis), Talles (Caíque) e Henan. Técnico Bolívar.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Mimica e Marlon; Charles (Julio Rusch), Lucas Siqueira e Eduardo Ramos (Salatiel); Hélio (Gustavo Ermel), Wallace (Carlos Alberto) e Tcharlles. Técnico Paulo Bonamigo.