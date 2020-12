Apresentador esportivo da Globo ganha camisa oficial do Remo e posta nas redes sociais

Depois de uma postagem com a camisa do Remo de 2010, feita nem sua conta no Instagram, o apresentador esportivo da Rede Globo e da SporTV Alex Escobar recebeu o novo uniforme do Remo modelo 2020, lançado pela fornecedora de material esportivo Kappa. O presente foi dado pelo clube e intermediado pelo vice-presidente do Condel azulino, Marcelo Hermes.

Alex Escobar postou uma foto com o novo manto azulino, que chegou personalizado com o nome “Escobar” e o número 33, tradicional numeração dos azulinos, que remete ao tabu de 33 jogos sem perder para o Paysandu na década de 90. O apresentador agradeceu pelo presente.

“A camisa nova do Clube do Remo chegou! Obrigado Marcelo Hermes por esse carinho. Recebido com honra e alegria”, escreveu.

Escobar é declarado torcedor do América-RJ, tradicional clube fluminense que possui sete títulos estaduais na sua história.