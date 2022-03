Após tweet de Thiago Ennes, torcedores do Remo pedem seu retorno e outros o chamam de 'Zé Migué'

O lateral-direito Thiago Ennes, que jogou a temporada 2021 pelo Clube do Remo está na capital paraense. O jogador postou fotos em um shopping de Belém e despertou a curiosidade de um possível retorno ao Remo, após passagem pela equipe do Santo André-SP, onde disputou o Campeonato Paulista. A torcida remista ficou dividida com uma possível volta do atleta ao Leão Azul e respondeu o atleta em sua conta no Twitter.

Nas redes sociais, o jogador postou a frase “Ê saudade” e vários torcedores do Remo comentaram na publicação. Muitos deles ficaram divididos, sobre uma possível volta de Ennes ao Baenão. Alguns pediram o retorno do jogador para a disputa do Brasileiro da Série C, outros chamaram o lateral-esquerdo de “Zé Migué” e “Perninha”.

Carreira

Thiago Ennes, 26 anos, é carioca e cria das categorias de base do Fluminense-RJ e Flamengo-RJ. Pela equipe rubro-negra conquistou o título da Copa São Paulo na temporada 2016, jogou também em Portugal pelo União Madeira, além de ter atuado pelo Cuiabá-MT, Náutico-PE e São Bernardo-SP, antes de ter assinado com o Remo defendeu o Confiança-SE nos anos de 2019 e 2020. Com a camisa do Remo em 2022 realizou 46 partidas e foi titular a maioria da temporada.