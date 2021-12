Horas antes do Re-Pa da Copa Verde, lateral comunica sua saída do Remo

Chegou ao fim a passagem do lateral-direito Thiago Ennes no Remo. O jogador comunicou neste sábado (4), horas antes do clássico Re-Pa decisivo pela semifinal da Copa Verde, que chegou ao fim o seu vínculo com o Remo.

O comunicado de sua saída foi feito em sua conta no Instagram. Thiago Ennes lamentou o rebaixamento do Remo para a Série C e disse ter orgulho de ter vestido o manto azulino nessa temporada 2021.

“Neste sábado (4) de Dezembro me desligo oficialmente do Clube do Remo. Nesses onze meses, como em toda a minha carreira, defendi o meu clube com profissionalismo e dedicação. Saio lamentando que o objetivo de todo o grupo não tenha sido alcançado, mas certo de que sempre deixei cem por cento da minha energia em campo. Que em 2022 o Remo possa voltar à Série B e a dar alegrias aos seus apaixonados torcedores. Com orgulho de ter vestido essa camisa. Thiago Ennes”, escreveu.

Ennes, de 25 anos, é natural de Magé (RJ) e é cria da base do Flamengo-RJ e Fluminense-RJ. Antes de vestir a camisa azulina, passou pelo futebol português defendendo o União Maria, jogou pelo Cuiabá-MT, Náutico-PE, São Bernardo-SP e Confiança-SE. Com a camisa do Leão realizou 46 partidas, marcou seis gols e na Série B foi por seis vezes escolhido o lateral da rodada.

Ennes é o sétimo jogador a deixar o Baenão, após o rebaixamento do Remo. Saíram também do elenco remista os zagueiros Romércio, Edu e Rafael Jansen, o volante Marcos Júnior, o meia-atacante Matheus Oliveira e o atacante Wallace, esse último encerrou o seu contrato e não foi renovado o vínculo com a equipe azulina.