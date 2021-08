Lateral-direito do Remo grava nome em assento do Baenão e torcedores dizem: 'Brabo'

O lateral-direito Thiago Ennes contribuiu para o projeto "Rei da Bancada" e teve o nome gravado em um dos assentos do Baenão. Ele usou a rede social para mostrar que agora tem o nome na arquibancada. A postagem ocorreu um dia após o time azulino ter vencido o Vasco por 2 a 1 no Baenão.

Os torcedores do Remo gostaram e algunas brincaram com a atitude do lateral.

Projeto

O 'Rei da Bancada' é um projeto de ajuda ao clube no qual a pessoa pode gravar o nome nos novos assentos do estádio. Cada nome gravado custa R$ 30,00. Os assentos foram doados pelo governo do Pará e pertenciam ao Mangueirão, que teve as cadeiras trocadas por causa da reforma.

Para gravar o nome, o torcedor deve procurar qualquer loja oficial do Remo, a sede social do clube ou a loja virtual, por meio do site clubedoremo.com.br/loja.

Na agenda

Thiago Ennes e os demais jogadores se preparam para o jogo contra o Confiança pela 19ª rodada da Série B. A reapresentação ocorreu na manhã deste domingo (15) e à tarde viajaram para Aracaju. Na terça-feira (17), às 19 horas, Remo e Confiança se enfrentam no Batistão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.