Após se emocionar com gol pelo Remo, Ronald celebra: 'Deu mais confiança'

Uma das imagens do fim de semana do futebol paraense foi o choro do garoto Ronald. O atacante do Remo se emocionou ao marcar um dos gols na vitória por 3 a 2 do Leão Azul sobre o Castanhal. Este foi o primeiro do jovem de 20 anos, após retornar de uma grave lesão.

Nesta segunda-feira (20), Ronald comemorou o momento especial que viveu no gramado do Estádio do Souza: "Foi muito importante o gol para mim. Deu mais confiança para trabalhar durante a temporada, dar sequência no trabalho e evoluir cada vez mais", afirmou. Até o momento, Ronald fez apenas quatro jogos - nenhum como titular - desde que retornou aos gramados, após quase um ano parado.

Ainda na busca por ritmo de jogo, o atacante contou que está apto para jogar mais tempo, se for da preferência do técnico Marcelo Cabo. Esta chance, ainda que improvável, pode chegar no jogo de quarta-feira (22), às 19h, no Baenão, contra o São Raimundo-RR, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Verde.

Ronald falou sobre a importância da torcida na busca por reverter a vantagem do adversário: "Estou preparado em qualquer circunstâncias do jogo para que, quando o professor precisar de mim, vou poder ajudar ele. É sempre o mesmo objetivo. Quando a gente entra em campo queremos vencer. Desde que começou os jogos no estadual, a torcida mostra que é o nosso 12° jogador e vai fazer a diferença durante a partida", concluiu.

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Remo precisa vencer por dois de diferença para avançar. No caso de triunfo azulino por um gol de vantagem, o duelo vai para os pênaltis. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.