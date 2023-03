Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Raimundo-RR pela Copa Verde; valores e locais

O Remo iniciou a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o São Raimundo-RR, marcado para a próxima quarta-feira (22), às 19h, no Baenão, válido pelo jogo de volta das quartas de final da competição regional. O Leão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio.

A diretoria do Remo espera casa cheia para pressionar o rival São Raimundo-RR no “caldeirão azulino”. Os bilhetes estão disponíveis nos valores de R$30 a arquibancada e R$60 a cadeira. O torcedor que quiser comodidade, pode adquirir os bilhetes para a partida pela internet, através do site .

Meia-entrada

Os estudantes terão que realizar uma reserva para garantir o direito à meia-entrada no valor de R$15. A reserva será feita na terça-feira (21), a partir das 8h, no site . A retirada ocorre no Ginásio Serra freire, no bairro de Nazaré, das 9h às 14h. O estudante precisa levar documento oficial com foto, além de um documento que comprove o direito à meia-entrada.

Idosos e portadores de necessidades especiais

A distribuição das gratuidades será na quarta-feira (22), dia do jogo, das 16h às 17h. Os idosos e portadores de necessidades especiais serão entregues no Portão da Almirante Barroso. Já a entrega para cadeirantes será efetuada no Portão das Mercês.

Os idosos precisam levar documento oficial com foto. Já os portadores de necessidades especiais devem levar um documento original com foto, tanto do portador de necessidades especiais, quanto do acompanhante. Outro pedido da direção azulina é que seja levado o documento oficial de comprovação que a pessoa possui direito ao benefício.

Decisão

O Remo busca o bicampeonato da competição e tenta reverter a vantagem conquistada pelo “Mundão”, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em Boa Vista (RR). Caso o Remo vença por um gol de diferença, a vaga na semifinal da Copa Verde será decidida nos pênaltis. Oliberal.com acompanha o duelo lance a lance, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.

Onde comprar?

BILHETERIA - ARENA NA AVEVIDA ROMULO MAIORANA

Dia: 22/03

Horário: 9h às 19h30

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BAENÃO

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 9h às 19h

Dia: 22/03

Horário: 9h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 9h às 18h

Dia: 22/03

Horário: 9h às 18h

LOJA DO REMO - CASTANHAL

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Dia: 22/03

Horário: 8h às 18h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 9h às 21h

Dia: 22/03

Horário: 9h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 10h às 22h

Dia: 22/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 20/03 e 21/01

Horário: 10h às 22h

Dia: 22/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 10h às 22h

Dia: 22/03

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 20/03 e 21/03

Horário: 10h às 22h

Dia: 22/03

Horário: 10h às 18h