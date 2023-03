Em transição, Muriqui pode retornar ao Remo contra o São Raimundo-RR pela Copa Verde

O sonho do Remo pelo bicampeonato da Copa Verde passa pelo jogo da próxima quarta-feira (22), contra o São Raimundo-RR, às 19h, no Baenão, em Belém. O Leão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da competição. O técnico Marcelo Cabo poderá ter o retorno do atacante Muriqui, já para o jogo contra o São Raimundo.

Muriqui se machucou na partida contra o Cametá, no dia 20 de fevereiro, em jogo válido pelo Campeonato Paraense. O jogador teve uma lesão grau 2 no músculo bíceps femoral direito e ficou de fora de algumas partidas. Ele iniciou a transição na semana passada, já treina com bola e o retorno do atacante Muriqui será discutido entre membros do Departamento Médico azulino e a comissão técnica.

A comissão aguarda o retorno do jogador, que é importante para o time e que tinha a vaga de titular na seleção do técnico Marcelo Cabo. Muriqui é tratado como prioridade pela comissão técnica, que quer possibilitar ao jogador ritmo de jogo, já que, existe a possibilidade de dois clássicos contra o Paysandu, valendo vaga na final da Copa Verde, caso as duas equipes avancem na competição regional.

Uma das principais contratações feitas pela diretoria no ano, Muriqui, de 36 anos, foi titular absoluto no time de Marcelo Cabo. Foram cinco jogos disputados e três gols marcados, dois deles na estreia do Remo no Parazão, contra o Independente de Tucuruí e um diante do Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com a contusão, Muriqui ficou em tratamento e quem ocupou a posição foi o atacante Fabinho, que vem correspondendo e balançou as redes cinco vezes nesta temporada.