Após goleada do Vila Nova, capitão do Remo afirma: ‘Fica como aprendizado’

Após a goleada de 5 a 1 do Vila Nova em cima do Remo, o volante e capitão azulino, Lucas Siqueira, tentou explicar o que ocorreu na noite de sábado, no OBA, em Goiânia. Para ele, o time fez um jogo bem abaixo do que apresentou em toda a Série C.

“Foi muito ruim. Um placar que a gente não esperava. Mas aconteceu. Fica como aprendizado. A gente precisa vir mais com espírito de decisão e final. Apesar de todos os problemas que a gente teve durante a semana. Placar de 5 a 1 não era o que a gente esperava. Fez um jogo abaixo do que apresentou na competição. Teve o acesso e a melhor colocação na Série C. Hoje as coisas não deram certo para gente”, comentou.

No jogo da volta, o Remo precisa vencer o Vila Nova por, no mínimo, quatro gols de diferença, o que forçaria a decisão do título ir para os pênaltis. Lucas Siqueira frisou que, se o Remo não conseguir o título, quer pelos menos vencer a última partida da Série C.

“Sim. A gente tem que vencer em casa, dar esse presente para o torcedor. Terminar com a cabeça erguida e, se não der para ser campeão, a gente vai lutar para vencer e isso que vamos fazer lá em Belém”, afirmou.

A partida de volta da final da Série C será no sábado (30), às 17 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.