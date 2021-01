Após sofrer goleada na final da Série C, executivo do Remo afirma: 'Temos por objetivo ganhar o último jogo'

Coube ao executivo de futebol do Remo, Carlos Kila, dar satisfação ao torcedor após a goleada de 5 a 1 do Vila Nova, na noite deste sábado, no OBA, em Goiânia. Kila disse que os desfalques de jogadores e também da comissão técnica acabaram sendo sentidos pelo time que entrou em campo neste sábado para enfrentar o Vila Nova. No entanto, na próxima partida, eles retornam e o executivo garantiu que o Remo vai atrás da vitória.

“Tivemos a perda de 13 jogadores, vários membros da comissão técnica, hoje quem colocou o time em campo foi o preparador físico e o treinador de goleiros. Isso qualquer grupo sente. Isso repercutiu muito dentro do campo. Temos por objetivo ganhar o último jogo. Acho que é fundamental. Mas o grupo está determinado. Temos a volta dos profissionais da comissão técnica. A maioria deve voltar, assim como a maioria dos jogadores. Então é o que temos para colocar para nosso torcedor no momento”, explicou.

Kila ainda destacou que o clube azulino conseguiu alcançar os objetivos traçados, como o acesso para a Série B e as duas vitórias do Paysandu na fase quadrangular.

“Nós queremos destacar que os nossos objetivos traçados foram cumpridos. Conseguimos o acesso, vencemos nosso adversário duas vezes, demonstra que o planejamento foi no caminho correto. Chegamos à final, gostaríamos de ter chego no jogo em uma condição melhor”, afirmou.

A partida que vai decidir o campeão da Série C será no próximo sábado (30), às 17 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.