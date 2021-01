Sem dó, nem piedade: Remo sai na frente, mas é goleado pelo Vila Nova no jogo de ida final da Série C

O Remo foi atropelado pelo Vila Nova na partida de ida e se complicou na final da Série C. A derrota de 5 a 1, na tarde de sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, faz com que o Remo precise vencer por, no mínimo, quatro gols de diferença no Mangueirão. O que forçaria a decisão do título nos pênaltis. O jogo de volta será às 17 horas do próximo sábado (30).

Veja como foi o jogo lance a lance

Remo começa na frente

Com muitos desfalques, o Remo começou até bem a partida e o placar no OBA, aos 9 minutos, com a bola parada. A jogada começou em cobrança de escanteio de Felipe Gedoz. Gilberto Alemão subiu e testou forte para o fundo do gol, indo comemorar com os outros jogadores.

Erros azulinos

Mas a falta de entrosamento e desatenção prejudicaram o time azulino. Foram muitos passes errados que acabaram proporcionando contra-ataque ao Vila Nova, que precisava melhor o passe final para empatar.

Insistência e o empate

Depois de muito insistir, o Vila Nova conseguiu o gol do empate, que também veio de bola parada. A cobrança de escanteio desviou na defesa azulina, parou em Talles que, livre de marcação, matou a bola no peito e completou para dentro do gol, aos 24 minutos.

Virada do Tigre

O Vila Nova mostrou que estava disposto a abrir vantagem na primeira partida da final da Série C. Forte pelo lado direito e aproveitando os erros de marcação do Remo, Willian Formiga avançou, cruzou para a área. Fredson desviou a bola e que parou nos pés de Talles, que de primeira mandou para o gol. Vinícius ficou só olhando a bola entrar, aos 36 minutos

Leão sem reagir

O Remo seguiu com muitas dificuldades de sair jogando e levar perigo ao Vila Nova, que continuava sendo melhor em campo, pressionando e aproveitando os erros defensivos do adversário.

Golaço no OBA

O Vila Nova ainda conseguiria marcar mais um no primeiro tempo. Alan Mineiro cobrou falta perfeitamente e a bola foi no canto direito de Vinícius, que se esticou todo mas não conseguiu alcançar, aos 46 minutos.

Tigre domina o Leão

O Remo e o Vila Nova voltaram do intervalo sem substituições. O Leão continuava com problemas para avançar e tentar diminuir o placar. Já o Tigre continuava melhor na partida.

E foi assim que saiu o quarto gol do Vila. Pablo fez um cruzamento longo buscando Henan, que se livrou do impedimento, ficou cara a cara com Vinícius e bateu por cobertura e virar goleada no OBA.

Virou passeio...

E o Vila não tirou o pé e fez o quinto aos 24 minutos do segundo tempo. A jogada começou de novo com Pablo que mandou a bola para área. Henan meteu a cabeça e a bola desviou para o gol, aumentando a vantagem do Vila Nova para o jogo da volta da final da Série C.

Retornos

Sem força nenhuma, o Remo não conseguiu descontar. Agora, o Remo precisa juntar os cacos e se preparar. No próximo jogo, o Leão terá o retorno dos jogadores que estavam afastados por causa da covid-19.

Ficha Técnica

Vila Nova-GO: Fabrício; Celsinho, Rafael Donato, Adalberto e William Formiga; Yuri (Éder), Dudu (Gilsinho), Pablo (Pedro Bambu) e Alan Mineiro (Hugo Sanches); Talles e Henan (Rafhael Lucas).

Treinador: Márcio Fernandes

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão, Fredson e Lailson (Kevem); Lucas Siqueira, Júlio Rusch e Felipe Gedoz (Pepê); Tcharlles, Eron (Wallace) e Eduardo Ramos.

Treinador: Renan Capra

Gol: Gilberto Alemão (9’/1ºT); Talles (24’/1ºT; 36’/1ºT), Alan Mineiro (46’/1º T), Henan (13’/2ºT; 24’/2ºT)

Cartão Amarelo: Lucas Siqueira, Tcharlles; Fabrício, Éder

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)