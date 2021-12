Após empate com o Paysandu na Curuzu, meia-atacante do Remo provoca rival: 'Em casa resolve'

Após sair atrás no placar, o Remo conseguiu empatar com o Paysandu em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal da Copa Verde, realizado na última quarta-feira (1º), na Curuzu.

O resultado deixou os azulinos confiantes para a decisão da vaga na semifinal que será no Baenão, no sábado (4), às 17 horas.

Motivo também de provocação ao rival. O meia-atacante Erick Flores usou a rede social justamente para isso. Ele fez um story logo após o jogo e disse: "Lá em casa noix (sic) resolve", mas a postagem foi removida minutos depois.

Erick Flores confiante com o jogo de volta da semifinal da Copa Verde no Baenão (Reprodução/ Instagram - Erick Flores)

Quem vencer está na final. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. O Re-Pa 762 terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.