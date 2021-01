Após conquistar o acesso para a Série B, atacante deixa o Remo

O atacante Gustavo Ermel não faz mais parte do elenco do Clube do Remo. A rescisão contratual foi em comum acordo entre o jogador e a diretoria azulina. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (13) pela assessoria do Remo.

A surpresa ocorreu porque o Remo ainda tem mais um jogo pela Série C e que pode confirmar a presença na final da competição. No sábado (16), às 17 horas, no Mangueirão, o Leão enfrenta o Londrina pela última rodada do quadrangular final da Série C. O time azulino pode empatar que já está garantido na disputa do título. Ermel fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B de 2021.

Nascido em Novo Hamburgo (RS) e com 25 anos, Gustavo Ermel chegou ao Remo no final de 2019. Ele oscilou durante a temporada 2020, teve alguns problemas de lesão e não era unanimidade entre os torcedores quando se falava do ataque azulino. Mesmo assim, fez 27 partidas pelo Leão e marcou quatro gols, sendo um na Série C.

Leia a nota do clube sobre a saída de Gustavo Ermel:

"O Clube do Remo informa que, o atleta Gustavo Ermel não faz mais parte do elenco remista. A rescisão ocorreu em comum acordo entre a diretoria azulina e o jogador. O clube agradece aos serviços prestados durante a temporada e deseja sorte em sua carreira."

