Antes de negociar por artilheiro, Remo define prioridade: 'Vamos renovar com Bonamigo'

Um dos pilares do Remo no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência o técnico Paulo Bonamigo é a prioridade do clube. Em conversa com a equipe de O Liberal, o diretor de futebol azulino, Dirson Medeiros, comentou que, antes de tentar negociar pelo atacante Salatiel, o Leão quer o 'fico' de Bonamigo.

"Ainda não sentamos para falar sobre o próximo planejamento. Vamos primeiro renovar com o Bonamigo e depois a gente vai sentar para isso [negociar pelo Salatiel]", afirmou o dirigente.

Números

À frente do Remo, Paulo Bonamigo treinou a equipe em 16 partidas. Até aqui são nove vitórias, quatro empates e três derrotas. Já Salatiel vestiu a camisa do clube em 11 oportunidades e marcou cinco gols. Sendo três nos últimos três jogos.

Empréstimo

Vale lembrar que Salatiel está no Remo por empréstimo do Náutico-PE, após um período menos positivo com a camisa do Timbu. O atacante tem contrato com o clube Alvirrubro até o final deste ano e fica no Baenão até o fim da Terceirona. Resta saber se a diretoria do Leão conseguirá efetuar a permanência do centroavante.