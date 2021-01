Dirigente do Remo sobre vinda de ex-atacante do Vasco para a Série B: 'Especulação'

Enquanto busca a vaga na final do Brasileiro da Série C, o Remo já se planeja para a Série B 2021. Mas, ao contrário do que os primeiros rumores sinalizaram, o Leão não está atrás do atacante Lucas Ribamar, ex-Vasco da Gama. Ao menos foi que disse o diretor de futebol do clube azulino, Dirson Medeiros.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Dirson falou dos planos iniciais do Remo e disse o seguinte sobre o ex-vascaíno: "Quanto ao Ribamar, é especulação", declarou sobre o jogador de 23 anos, que pertence ao Ohod Al-Medina, da Árabia Saudita.