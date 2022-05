Apesar da morte do pai, Erick Flores deve jogar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Apesar da morte do pai, o meia do Remo Erick Flores deve estar entre os titulares da equipe que vai enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira (12) pela terceira fase da Copa do Brasil. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

De acordo com a apuração, Erick será liberado dos treinos apenas nesta quarta-feira (11). O jogador deve ir ao Rio de Janeiro participar do velório do pai, que morreu nesta terça-feira (10). Em seguida, o jogador retornará a Belo Horizonte, onde a delegação azulina está concentrada para a partida contra a Raposa.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a fonte, o Remo não terá desfalques de última hora para o confronto. Seguem de fora da equipe os jogadores que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes - caso de Jean Patrick, Netto Norchang e Rodrigo Pimpão - e os lesionados Rony, Ricardo Luz e Renan Castro.

Depois de vencer o primeiro confronto em Belém pelo placar de 2 a 1 o Remo pode até empatar que mesmo assim garante vaga nas oitavas de final e a premiação de R$ 3 milhões da CBF. Para conseguir avançar no torneio, o Cruzeiro precisa vencer o jogo por, pelo menos, dois gols de diferença. Uma vitória cruzeirense por apenas um gol de vantagem levará a decisão do classificado à próxima fase para os pênaltis.

A partida entre Remo e Cruzeiro começa à partir das 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.