A tarde desta sexta-feira (1º) será de decisão em Belém. Remo e Tuna disputam o primeiro jogo da grande final da Copa Pará Sub-17 no Baenão. O Leão joga em casa e com apoio do torcedor diante da Lusa, que vem frequentando as decisões de base nos últimos anos.

Assista ao vivo:

VEJA MAIS