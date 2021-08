Antes só com linha casual, marca própria do Remo vestirá todas as modalidades olímpicas do clube

No final do mês de maio de 2020, a diretoria do Remo lançou a sua marca própria chamada “Rei”, que tinha como novidade confecções apenas casuais, deixando a fornecedora do clube livre para lançar camisas de jogo e treino, porém isso vai mudar, pois marca própria do Leão vestirá em breve todos os esportes olímpicos. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Bentes.

“Lançamos a marca própria Rei, que em 2022 passará a vestir todas as equipes dos esportes olímpicos”, afirmou o mandatário remista. Questionado se a decisão foi por problemas com a atual fornecedora de material esportivo, Bentes afirmou que o motivo é para divulgar a marca própria.

A marca Rei já lançou algumas camisas, realizou concurso em que o torcedor pôde desenhar e em seguida escolher um novo manto azulino, além de linhas de bonés e camisas de réveillon e máscaras oficiais nesse momento de pandemia.