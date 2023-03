Antes de jogo contra o São Raimundo-RR, Remo realiza ação com crianças com síndrome de Down

Em uma ação do Dia Internacional da Síndrome de Down - que ocorreu ontem (21) - , a partida entre Remo e São Raimundo recebe crianças e adolescentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), por meio do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar).

Os garotos dos projetos entraram em campo com os jogadores azulinos, antes da partida da noite desta quarta-feira (22), no Estádio do Baenão. A ação visa conscientizar em relação aos tabus envolvendo pessos com Down:

"Uma ação muito importante que faz alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Acreditamos muito no poder e no potencial que o esporte tem de incluir e trazer luz para algumas pautas, alguns temas. Muito importante eles terem esse acesso e quebrarem barreiras. Importante o Clube colocar em pauta temas como este chamando o torcedor para transformar a vida das pessoas com Síndrome de Down", comentou o diretor de comunicação e marketing do Remo, Renan Bezerra.

Remo e São Raimundo-RR se enfrentam pelas quartas de final da Copa Verde 2023. Quem se classificar avança para as semifinais do torneio. O time que passar encara Paysandu ou Princesa-AM.