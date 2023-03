Remo: Richard Franco é candidato a herói improvável na Copa Verde; veja

Titular absoluto no meio-campo do Remo desde que chegou, o volante paraguaio Richard Franco balançou as redes apenas uma vez, mas não por falta de tentativa. Usado como meia pela direita pelo técnico Marcelo Cabo, o jogador tem sido um elemento surpresa na área adversária e tem sido importante taticamente.

Acostumado a atuar desta forma, Richard foi até um dos artilheiro do Náutico, rebaixado na Série B do ano passado, com três gols.

Tal fator pode ser determinante no jogo desta quarta-feira (22), ás 19h, contra o São Raimundo, pela Copa Verde. Após perder na ida por 1 a 0, o Leão precisa reverter a desvantagem para chegar às semifinais e Richard Franco candidata-se a herói improvável azulino.

"Na maioria dos times que eu jogava, sempre fazia essa função. Depende do sistema de jogo também. O sistema que o Cabo está fazendo é onde o meia tem que chegar na área. Sempre treinamos finalização também, do zagueiro ao atacante", explicou Richard.

Sobre o duelo contra o Mundão, o paraguaio destacou a importância do apoio da torcida, para que o Leão consiga reverter a situação. Além disso, Richard apontou a necessidade que de mudança de postura dos atletas, em relação ao primeiro duelo.

"Expectativa é grande, sabemos que jogamos em casa, precisamos da torcida, para que jogue junto com nós. Precisamos vencer o jogo dentro dos 90 minutos. [Temos que jogar] diferente [da primeira partida], temos que botar mais intensidade no jogo, fazer pressão alta e definir o mais rápido possível", concluiu.

