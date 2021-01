Antes da final da Série C, técnico do Remo por um dia afirma : 'A equipe já está definida'

Por causa do surto de covid-19, o preparador físico Renan Capra comandará o Remo no primeiro jogo da final da Série C. A doença tirou de ação o técnico Paulo Bonamigo e os auxiliares Edson Gonzaga e Netão. Porém, apesar disso e dos desfalques, Renan garante que confiança não foi abalada.

"A equipe já está definida, os jogadores passaram a semana focados, treinaram muito forte. Evidente que aconteceram algumas coisas durante a semana que poderiam ter abalado a confiança. Mas acredito que a gente chega muito forte para esse jogo. Os níveis de confiança, acredito, estão bem altos", garantiu.



LEIA MAIS



Comissão

Sem tantas opções de jogadores - 17 relacionados, sendo três goleiros -, pouco há para o Remo escolher o time titular da partida. Porém, Renan conta que apesar de estar com covid-19 e da distância, Bonamigo participa ativamente neste período complicado.

"O Bonamigo participa ativamente, mesmo que à distância, por causa do covid-19. Está sempre trocando ideia comigo e com a comissão [técnica], que vão orientando os trabalhos na parte tática e técnica, para que a gente chegue da melhor forma no jogo", comentou.

Estreia como técnico em final:

"É uma responsabilidade muito grande. Além de comandar um time gigante como o Remo, é comandar em uma final. É uma experiência nova. Comandei alguns times em situações difíceis, mas nunca em uma final. É uma responsabilidade grande, mas vou procurar realizar da melhor forma possível".

Desgaste:

"É uma das grandes preocupações, evitar o desgaste físico deles. Até porque estamos bem limitados na situação de troca. Tivemos situações de covid e lesão muscular e é uma preocupação. Mas acredito que com uma boa estratégia, a gente consiga resolver este problema".